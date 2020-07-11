التقاعد “تتبرأ” من بشارة أطلقت حول رواتب شريحة عراقية

2020/07/11 | 18:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفت هيئة التقاعد العامة، اليوم السبت، الأبناء المتداولة بشأن صرف منحة للعاطلين عن العمل.وقال الهيئة في بيان إنه “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مزيفة مفادها صرف منحة للعاطلين بتصريح من السيد رئيس الهيأة اياد محمود هادي”.وأضافت “نود أن نوضح إن صرف منحة العاطلين ليس من أختصاص هيأة التقاعد الوطنية […]

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