الأمن والدفاع النيابية: أعداد الإصابات بفايروس كورونا داخل السجون لا تستوجب تقليل عدد السجناء

2020/07/11 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت لجنة الأمن والدفاع النيابية صدور عفو عن القتلة والسراق بحجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل السجون العراقية.

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح، إن اللجنة تتابع حالات الإصابات المسجلة داخل السجون، مبينا أن الوضع الحالي لا يحتاج الى تخفيف الاكـتـظـاظ بحجة الوباء وإخــراج القتلة والـسـراق وهـو أمـر غير صحيح، فيما أشار إلى احتمالية أن تتخذ الحكومة إجراءات بإخراج الحالات الخفيفة ومن لم تتبقى من مدة محكوميته إلا فترة بسيطة.

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