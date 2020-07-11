الدليمي: رئاسة مجلس النواب رفضت طلبات عقد جلسة استثنائية لمناقشة قرارات الحكومة

2020/07/11 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي، ان رئاسة مجلس النواب رفضت طلبات عدة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة قرارات الحكومة.

وقالت الدليمي في تصريح، إن تعطيل عمل مجلس النواب أصبح أمرا مقلقا بسبب عدم استمراره بالعمل التشريعي، خاصة وان قرارات الحكومة الأخيرة تحتاج الى مناقشات لتصحيح قسم منها.

وأشارت الدليمي إلى تقديم العديد من الطلبات الموقعة من أعضاء مجلس النواب، إلى رئاسة البرلمان، إلا انها واجهت الرفض بسبب تداعيات فيروس كورونا وتسجيل إصابات عدة بين أعضاء البرلمان.

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