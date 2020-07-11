الكاظمي: هناك اشباح متواجدون في الحرم الجمركي يبتزون التجار

2020/07/11 | 19:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أن هناك "اشباحا" متواجدون في الحرم الجمركي يبتزون التاجر ورجال الأعمال، فيما أكد بدء مرحلة إعادة الن...

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