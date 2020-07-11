بانوراما.. تحرير الموصل: الذكرى والعبر، خيار تصعيد المقاومة، والرد على الضم

2020/07/11 | 19:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم كل ليلة في الساعة 19:30..وفي ملف بانوراما الاول لهذه الليلة نتناول الذكرى الثالثة لتحرير الموصل من جماعة داعش ال...

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