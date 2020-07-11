2020/07/11 | 19:30 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم كل ليلة في الساعة 19:30..
وفي ملف بانوراما الاول لهذه الليلة نتناول الذكرى الثالثة لتحرير الموصل من جماعة داعش ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما.. تحرير الموصل: الذكرى والعبر، خيار تصعيد المقاومة، والرد على الضم ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي ملف بانوراما الاول لهذه الليلة نتناول الذكرى الثالثة لتحرير الموصل من جماعة داعش ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما.. تحرير الموصل: الذكرى والعبر، خيار تصعيد المقاومة، والرد على الضم ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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