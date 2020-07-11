الاتصالات: عمليات الصدمة أسهمت برفع إيرادات الدولة

2020/07/11 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، أن عمليات الصدمة التي انطلقت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإيقاف عمليات تهريب الانترنت، ساهمت برفع إيرادات الدولة.

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