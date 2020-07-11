( 100 ) نائب يوقعون على رفض قرار تمديد شركات الهاتف النقال

2020/07/11 | 19:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وقع أكثر من ( 100 ) نائب في البرلمان على رفض قرار تمديد شركات الهاتف النقال .وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم السبت ، إن “قرار تمديد رخصة شركات الهاتف النقال من قبل الحكومة المركزية ، […]

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