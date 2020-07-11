أزمة ميسان تسمح بالدوام بنسبة ٢٥% مع استمرار الحظر الجزئي

2020/07/11 | 19:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت خلية الأزمة في ميسان، السبت، عن تمديد الحظر الجزئي فيما سمحت للدوائر بالدوام بنسبة ٢٥% .وقالت الخلية في بيان ان الاجتماع الذي ترأسه المحافظ علي دواي قرر استمرار تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساءً ولغاية السادسة صباحاً حتى إشعار آخر وأشار الى استثناءالاجهزة الامنية والمؤسسات الصحية بشكل عام […]

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