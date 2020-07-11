بعد اقرار الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء.. هذا ما عليك فعله لتجنب الاصابة بفيروس كورونا

2020/07/11 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة صار تحدي فيروس كورونا أصعب بالمقارنة مع أول الأزمة، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة مؤخرا عن وجود أدلة تدعم انتقاله عبر الهواء.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت الثلاثاء من أن انتشار وباء كوفيد-19 "يتسارع" وأقرّت بأن "أدلة تظهر" بشأن انتقال عدوى كوفيد-19 في الجوّ، بعد أن دقّت مجموعة من 239 عالما دوليا ناقوس الخطر حول هذا النوع من الانتقال.وتفرض المستجدات الأخيرة، إجراءات وقائية إضافية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا عبر الجو، استعرضها موقع "NPR" الأميركي في تقرير اعتمد على آراء الخبراء.ابتعد عن الناس أثناء الحديثنصحت سيما لاكدوالا، الباحثة في انتقال الإنفلونزا بجامعة بيتسبرغ، بالابتعاد عن الناس عند الحديث، فقد يؤدي الحديث إلى تطاير الغبار الجوي والذي يعتبر أحد طرق انتقال فيروس كورونا.والغبار الجوي هو الجزيئات التي تنتقل عند الكلام، والتي قد تتسلل إلى الآخرين ممن يرتدون الأقنعة ذات الفجوات، أو المصنوعة بملابس منزلية.ارتد الكمامة جيداينصح الخبراء بارتداء كمامة من القماش متعدد الطبقات في الأماكن العامة والمغلقة، أو في مكان لا يمكنك فيه الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع الحرص على تغطية الأنف والفم.وينصح الطبيب بجامعة هارفارد للطب، أبرار كاران، بارتداء كمامات من نوع KN95 والتي تشبه كثيرا أقنعة N95 المعروفة بفاعليتها في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بسبب شح N95 في السوق.اجعل الداخل مثل الخارجتنصح لاكداوالا بتحويل الأماكن المغلقة إلى أماكن عامة من حيث التهوية، وذلك للتخلص من قطرات الرذاذ أو الغبار جوي الذي قد يحمل فيروس كورونا.وقالت لاكداوالا "تستطيع تحجيم انتقال الغبار الجوي من خلال زيادة التهوية وزيادة دوران الهواء عن طريق فتح النافذة، ووضع مروحة وتحريك اتجاه الهواء فقط".قلل الاحتكاك بالناسيحذر الخبراء من الأماكن المغلقة التي تضج بالناس، مثل الحانات، والمطاعم، حيث يضطر الأشخاص إلى خلع الأقنعة من أجل تناول الطعام والشراب، ما يجعل خطر انتقال العدوى أكبر.احتفظ بمنطقة عازلةتعتبر المنطقة العازلة عاملا مهما في الوقاية من الغبار الجوي وقطرات الرذاذ، لذلك ينصح الأطباء بإبقاء مسافة متر و82 سنتيمتر (ستة أقدام) بين الأشخاص، وذلك لخلق فرصة لتجدد تدفق الهواء.

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بغداد اليوم- متابعة

كشف مسؤولون يابانيون عن إصابة العشرات من عناصر مشاة البحرية الأميركية "المارينز" في القواعد العسكرية الأميركية في اليابان بفيروس كورونا الجديد.

وقال المسؤولون اليابانيون في جزيرة أوكيناوا اليابانية الجنوبية، اليوم السب

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن محكمة فيدرالية أميركية في واشنطن، أمرت إيران بدفع غرامات وتعويضات تصل إلى 879 مليون دولار للأشخاص الذين جرحوا ولذوي الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف أبراج الخبر في السعودية عا

بغداد اليوم- متابعة

لقي 11 شخصا مصرعهم غرقا في مياه شاطئ النخيل، الشهير بـ"شاطئ الموت"، بحي العجمي غربي الإسكندرية، بعد أن حاولوا إنقاذ طفلا كان يصارع الأمواج.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان على صفحتها بم

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