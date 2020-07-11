وفاة المتحدث باسم شرطة كركوك العميد افراسياو كامل بسبب فيروس كورونا

2020/07/11 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر طبي، السبت، بوفاة المتحدث باسم شرطة كركوك بسبب فيروس كورونا.

وقال المصدر لـ (بغ...





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