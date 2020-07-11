عضو بالطاقة البرلمانية: نؤيد التظاهرات ضد تردي واقع الكهرباء يوم غد.. الوزارة فاشلة!

2020/07/11 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداكد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، محمود الزجراوي، اليوم السبت، تأييده للتظاهرات الشعبية المؤمل خروجها يوم غد الأحد، في غالبية المدن العراقية، ضد تردي واقع الكهرباء في عموم العراق.وقال الزجراوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "مع التظاهرات الشعبية السلمية، التي تطالب في تحسين واقع الكهرباء السيء، خصوصاً مع الانقطاع الطويل للطاقة الكهرباء في غالبية المدن العراقية، ونحن ايضا سيكون لنا موقف في البرلمان".وبين ان "هناك سوء تخطيط وادارة في وزارة الكهرباء، وهي السبب وراء الخدمة السيئة للطاقة الكهرباء، كما إن هناك سوء ادارة في بعض محطات الطاقة الكهربائية في المحافظات، لكن العاتق الاكبر للفشل يقع على وزارة الكهرباء".

وانتقد النائب عن محافظة ديالى، عبد الخالق العزاوي، السبت (11 تموز 2020)، تردي واقع الكهرباء في العراق، فيما دعا إلى وضع خطة طارئة لحل الأزمة.

وقال العزاوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "وضع منظومة الكهرباء في العراق يحتاج الى خطة طوارئ عاجلة تسهم في ايجاد حلول لانقطاع الكهرباء والذي كان اقسى من العام الماضي بكثيرط.

وأضاف، أن "ديالى على سبيل المثال تتكبد يوميا ملايين الدنانير بسبب تسبب الكهرباء المستوردة من ايران والتي تتسبب في اعطال الاجهزة الكهربائية بسبب ضعف الفولتية وتذبذبها بشكل بدأ يشكل خطراً على حياة الناس".

واضاف العزاوي،ان "وضع الكهرباء صعب جدا والمواطنين تملكهم غضب حقيقي، ويجب ان تكون هناك خطط تخفف من أزمة الكهرباء".

ودعا العزاوي "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الكهرباء، واستنفار الوزارة في معالجة الخلل الموجود في التوزيع واعطاء المحافظات العدالة في ساعات التجهيز".

وشهدت محافظتا البصرة وميسان، اليوم السبت، إطفاءً تاماً لمنظومة الكهرباء، للشبكة الوطنية.

وأدى الانطفاء انفصال خطي (الرميلة - سوق الشيوخ ) رقم (1) و(2) ونجم عن ذلك أنقطاع التيار الكهربائي عن 80% من مناطق مركز قضاء سوق الشيوخ وناحية العكيكة بالكامل وزيادة في ساعات القطع المبرمج بباقي مناطق المحافظة لانخفاض الحصة المقرّرة.

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بغداد اليوم- بغداد

ظهر العميد حازم محمد الوائلي، قائد شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، 11 تموز، 2020، بشريط مصور يؤكد خلاله ان مستشفى الحسين التعليمي بالمحافظة خال من الملاكات الطبية.

وقال الوائلي، مخاطبا احد القيادات الامنية الكبيرة "ان م

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نفت وزارة التربية، السبت، صلة قناة على التليغرام بوزيرها علي حميد مخلف.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان، انها "تنفي وجود قناة تحمل أسم وزير التربية علي حميد مخلف، في برنامج التلغرام وبالرابط : http

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وقالت الوزارة في البيان، انها "تود ان توضح إلى تعرض المنظومة الكهربائية في جنوب بلدنا العزيز إلى إطفاء تام، وان سبب انطفاء خطوط بعض

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