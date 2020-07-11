كورونا يتسلل للمارينز الأميركي باليابان.. ويصيب العشرات

2020/07/11 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يواصل فيروس كورونا تفشيه في مختلف الدول والقارات حاصدا حياة أكثر من 560 ألفاً حول العالم، حيث أعلن مسؤولون في أوكيناوا السبت، أن العشرات من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) أصيبوا بفيروس كورونا في قاعدتين بالجزيرة اليابانية الجنوبية وطالبوا بتفسير كاف من الجيش الأميركي.وقال مسؤولو محافظة أوكيناوا إنهم لا يستطيعون إلا أن يقولوا […]

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