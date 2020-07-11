ذي قار ترسل 12 متوفيا بكورونا الى النجف

2020/07/11 | 19:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أعلنت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار، اليوم السبت عن إرسال 12 متوفيا بفايروس كورونا الى النجف الاشرف لغرض الدفن بعد اكمال كافة الاستعدادات.وقالت المعاونية، أنها، ” أرسلت ١٢ متوفيا بفايروس كورونا خلال هذا اليوم فقط منهم ٤ نساء و ٨ رجال، حيث تم اجراء مراسيم الغسل والصلاة على الرجال فقط في ذي قار بسبب عدم وجود كادر نسوي بالنسبة للمتوفيات”.

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