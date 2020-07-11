قرار الكاظمي حول رفحاء “يتآكل” تدريجيًا: بعد المخاطبة الرسمية للسماح بـ”الازدواج”.. حراك لإطلاق رواتب “المقيمين في الخارج”

2020/07/11 | 19:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يخوض مستفادو ومحتجزو رفحاء، حراك دائم يطرق على “قرار الكاظمي” بخصوص رواتبهم الذي بدأ “يتآكل” تدريجيًا، بإسقاط فقراته وشروطه التي وضعها مسبقًا في قراره، فبينما ابتدأت مخاطبة رسمية لمؤسسة السجناء بـ”السماح بالازدواج”، يجري حراك احتجاجي لالغاء شرط “الإقامة في العراق” واطلاق رواتب المقيمين في الخارج من محتجزي رفحاء.وشمل قرار الكاظمي […]

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