شاهد: صور الراحل هشام الهاشمي تصاحب الشموع في محافظة أربيل في اليوم السادس لاغتياله

2020/07/11 | 20:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نظم عدد من المواطنين، والصحفيين، في محافظة اربيل ، وقفة تأبين للخبير الامني الراحل هشام الهاشمي، في المحافظة.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق” قيام عدد من المواطنين والصحفيين في محافظة اربيل باقليم كردستان شمال العراق، بوقفة تأبين حضرت فيها صور الراحل هشام الهاشمي الذي اغتيل برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله ببغداد […]

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