2020/07/11 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، إنه يجري حاليا اختبار أربعة أدوية لعلاج عدوى مرض كوفيد-19 في أوكرانيا.وأضافت “سمحت وزارة الصحة الأوكرانية، بإجراء تجارب سريرية لأربعة أدوية محلية: Amizon Max و Amiksin IC و Bioven و Corvitin، وذلك بهدف دراسة فعالية استخدام الأدوية في علاج المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد-19 في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختبار أربعة أدوية لعلاج كورونا في أوكرانيا وكالة تقدم الاخبارية.

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