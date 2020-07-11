التحالف الدولي يشيد بـ

2020/07/11 | 20:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال التحالف الدولي ضد داعش إن التنظيم تحول لمجموعة متمردة في ديالى، مشيدا بالعملية العسكرية التي أطلقتها القوات العراقية في وقت مبكر اليوم السبت.وأشاد المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغنز في تغريدة بنتائج العملية العسكرية التي تقوم بها قوات عراقية مشتركة، وأضاف أنه "عمل عظيم! لقد تحول داعش إلى مجموعة متمردة في ديالى ويجب القضاء عليه".وتابع كاغنز أن "الجيش العراقي والأجهزة الاستخبارية العراقية يعملان معا".وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان نتائج الساعات الأولى من العملية، التي أطلق عليهم اسم "أبطال العراق"، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش واعتقال مشتبه به وتدمير أوكار.وضاعف تنظيم داعش خلال الأسابيع الماضية هجماته ضد القوات الأمنية ومرافق الدولة في العراق، مستغلا تفشي جائحة كوفيد-19، وانسحاب قوات التحالف الدولي والانقسام السياسي.وتؤكد مصادر أمنية عدة أن عناصر التنظيم صعدوا خلال الفترة الماضية هجماتهم المسلحة وبعبوات ناسفة وقذائف هاون ضد قوات الأمن في بعض القرى.وفي محافظة ديالى شمالي شرق بغداد، أصبحت الهجمات شبه يومية خصوصا في المناطق الزراعية.وكان العراق أعلن "النصر" على التنظيم المتطرف نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام.لكن فلول الجهاديين ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.

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