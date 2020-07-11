بغضون شهر .. العتبة الحسينية تنجز مركزا لمواجهة كورونا في واسط

2020/07/11 | 20:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء أعلنت العتبة الحسينية، اليوم السبت، انجاز مركز الشفاء الخامس بفترة انجاز قياسية بلغت 30 يوما، حيث سيدخل للخدمة الفعلية لدعم جهود دائرة صحة محافظة واسط ووزارة الصحة في مواجهة جائحة (كورونا).وقال المشرف على المركز مدير شعبة الصيانة الهندسية في العتبة المهندس محمود مجيد، إن "المركز تم تنفيذه بناء على توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ليدخل الخدمة باسرع وقت خدمة من العتبة الحسينية المقدسة لاهالي محافظة واسط الكرام".وأوضح مجيد أن "كوادرنا كانت تسابق الزمن لإنجازه بأسرع وقت حتى يكون جاهزا ويخدم المصابين في هذه المدينة"، مبينا أن "فترة الانجاز بلغت (30) يوما".وأضاف المشرف على المركز، أن "المركز بسعة سريرية بلغت (100) سرير، على شكل ردهات للرجال والنساء والاطفال، ويحتوي على غرف منفصلة للادارة وغرف خاصة لاستراحة الكوادر الطبية وصيدلية"، لافتا الى أن "تصميمه سيراعي الحالة النفسية للمرضى، كما أن المركز الذي انشئ على مساحة (2000م2) يحتوي على منظومة اوكسجين متكاملة لخدمة المصابين".وعلى صعيد ذي صلة اعلن رئيس قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة المقدسة المهندس حسين رضا مهدي، إن "الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة قررت افتتاح مركز الشفاء رقم (5) في محافظة واسط خلال الايام القليلة القادمة".يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة وضعت مدن الزائرين العصرية التابعة لها وهي كل من مدينة سيد الاوصياء ومدينة الامام الحسين ومدينة الامام الحسن (عليهم السلام) تحت تصرف وزارة الصحة، كما افتتحت أربعة مراكز للشفاء من أجل دعم ومساندة الكوادر الصحية في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبغداد، فيما أعلنت عن إنشاء (8) مراكز أخرى في كل من بغداد، والبصرة، وذي قار وواسط، والديوانية وميسان، بالإضافة إلى ديالى.

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