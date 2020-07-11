2020/07/11 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسجّل 2734 إصابة جديدة بكورونا مع تشافي 43079 حالة تفاعل أزمة الأوكسجين في ذي قار ودعوة الحكومة للتدخل المباشر بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، 2734 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و95 حالة وفاة في عموم البلاد.وقالت الوزارة في بيان إنه (تم فحص 10377 نموذجاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تسجّل 2734 إصابة جديدة بكورونا مع تشافي 43079 حالة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تسجّل 2734 إصابة جديدة بكورونا مع تشافي 43079 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).