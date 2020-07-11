2020/07/11 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب الجائحة الكويت – الزمان قالت وزارة الصحة الكويتية امس، إنها تنصح مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض كورونا واستمرار انتشار العدوى رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم و.كان المكتب الإعلامي للحكومة […]

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