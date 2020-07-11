2020/07/11 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير 15 وكرًا ومقتل 3 دواعش مع إنطلاق المرحلة الرابعة من عمليات أبطال العراق القوات الأمنية تفرض السيطرة على منفذي مندلي والمنذرية والكاظمي يسمح بإطلاق النار على المتجاوزين ديالى – سلام عبد الشمري افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته لمحافظة ديالى امس منفذ مندلي، مخولا القوات الامنية اطلاق النار […]

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