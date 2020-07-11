2020/07/11 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف عن تحويل مستشفى الصدر في المحافظة الى مكان لعزل مصابي فيروس كورونا.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ /المعلومة/، أن “دائرة الصحة حولت مستشفى الصدر ذات السعة السريرية ٤٩٠ سريرا الى مكان لحجر المصابين بفيروس كورونا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الاصابات التي باتت النجف الاشرف تسجلها في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف الاشرف: تحويل مستشفى الصدر الى مكان لعزل مصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف الاشرف: تحويل مستشفى الصدر الى مكان لعزل مصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).