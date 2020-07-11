الصحة العراقية: القبض على لبناني وزوجته ينتحلان صفة طبيبين

2020/07/11 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، القبض على منتحل صفة طبيب وزوجته وغلق مركز تجميل وهمي في العاصمة بغداد.

وأشارت دائرة التفتيش بالوزارة في بيان، الى قيام فريق مشترك من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في الدائرة، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بالقبض على رجل وزوجته يحملان الجنسية اللبنانية، وينتحلان صفة طبيبين، ويعملان في أحد مراكز التجميل بمنطقة الغدير ضمن جانب الرصافة من بغداد، وفق أوامر قضائية، مؤكدة غلق المركز المذكور غلقا نهائيا لمخالفته الشروط الصحية، وعدم حصوله على إجازة ممارسة المهنة، إضافة الى التحفظ على الموجودات من الأجهزة والمستلزمات الطبية، لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية والقضائية .

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