وزارة الزراعة: السيطرة على المنافذ الحدودية خطوة تحول جوهرية في مسار بناء الدولة

2020/07/11 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت وزارة الزراعة، أن السيطرة على المنافذ الحدودية خطوة تحول جوهرية في مسار بناء الدولة.

وقالت الوزارة، إن السيطرة على المنافذ الحدودية خطوة تحول جوهرية في مسار بناء الدولة، والسيطرة على منفذي مندلي والمنذرية نقطة تحول لحماية المنتج المحلي، وأضافت انها ماضية في دعم الفلاحين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة.

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