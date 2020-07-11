هيئة الحشد توجه بمنع منتسبيها من إبداء آرائهم السياسية بوسائل الإعلام

2020/07/11 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، تعميما بشأن تصريحات منتسبيها لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وتضمنت وثيقة أصدرتها الهيئة، ووجهتها الى جميع المعاونيات والقواطع والمديريات التابعة لها، تضمنت منع المنتسبين التابعين للهيئة من إبداء آرائهم السياسية، في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، استنادا لتوجيهات رئيس هيئة الحشد الشعبي، مهددة مخالفين القرار بتحمل التبعات القانونية.

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