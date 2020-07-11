2020/07/11 | 21:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وسم #حشد_المواقف_الصعبة الى الترند في العراق حيث اكد المغردون العراقيون على الدور الكبير الذي لعبه الحشد المقدس ضد تنظيم "داعش" الوهابي الارهابي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون يمجدون تضحيات الحشد من محاربة ’داعش’ الى كورونا ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون يمجدون تضحيات الحشد من محاربة ’داعش’ الى كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).