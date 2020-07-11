نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل الفنان والمخرج حسين السلمان

2020/07/11 | 21:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

الفنان حسين السلمان الذي وافته المنية قبل قليل أثر إصابته بفيروس كورونا

و حسين السلمان هو مخرج سينمائي وكاتب قصة ومسرحي عراقي ولد عام 1950 في الناصرية في العراق.

لديه أعمال في السينما والتلفزيون وكذلك في المسرح.

حائز على جوائز محلية ودولية.

لديه مؤلفات في الفن على صعيد المسرح...

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