أول تعليق من التحالف بشأن العمليات العسكرية على الحدود العراق مع إيران

2020/07/11 | 21:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأشاد التحالف الدولي ضد داعش، السبت، بالعملية العسكرية التي أطلقتها القوات العراقية، على الحدود مع إيران.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغنز في تدوينة، 11 تموز/يوليو، إن "نتائج العملية العسكرية التي تقوم بها قوات عراقية مشتركة عظيمة".

وأضاف، "عمل عظيم، لقد تحول داعش إلى مجموعة متمردة في ديالى ويجب القضاء عليه"، مؤكدًا أن "الجيش العراقي والأجهزة الاستخبارية العراقية يعملان معا".

وأعلنت خلية الإعلام الامني، في وقت سابق اليوم، النتائج الأولية للعميات التي أطلق عليها اسم "أبطال العراق"، بصفحتها الرابعة التي انطلقت فجر اليوم السبت.

وقالت الخلية في بيان، "بعد أن انطلقت صباح اليوم، عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة فقد كانت نتائج القطعات الأمنية المشاركة في هذه العملية وحتى ساعة إعداد هذا البيان كما يلي:

تمكنت فرقة الرد السريع ضمن محورها من تفجير عبوة ناسفة، وتدمير 5 أوكار وإلقاء القبض على مشتبه به وبحوزته بندقية نوع كلاشنيكوف.

تمكنت القوات في محور قيادة القوات البرية من تدمير 3 أوكار وضبط 3 دراجات.

في محور الحشد الشعبي تمكنت القوات الأمنية من تدمير 6 أوكار وتفجير عبوتين ناسفتين وتفجير 16 قنبرة هاون وقتل 3 إرهابيين.

كانت نتائج قوات شرطة ديالى والفرقة الخامسة، تدمير وكر وضبط قنبرتي هاون.

وأضاف البيان، أن "العملية تأتي بإسناد جوي من قبل طيران الجيش الذي شارك بنحو 24 طائرة لدك أوكار داعش ودعم القطعات الأرضية المشتركة في هذه العملية التي مازالت مستمرة".

وأعلنت الخلية في بيان آخر، مقتل 3 وإصابة 5 من مقاتلي الحشد الشعبي، فضلاً عن إصابة عنصرين من قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بانفجار عبوتين ناسفتين زرعتا على الطريق، خلال العمليات المستمرة في ديالى.

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