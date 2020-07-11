قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات متوازنة في ربع ونصف نهائي المسابقة

2020/07/11 | 21:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا صوت - فريق التحريرجرت في نيون السويسرية وقائع قرعة الدورين ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي، وأسفر ذلك عن موجهات متوازنة بين الفرق، فيما بدا طريق مانشستر يونايتد نحو نصف النهائي سيكون مفروشًا بالورود، بعكس باقي الفرق الكبرى كإنتر ميلان وليفركوزن وروما وإشبيلية.

توقّفت مباريات الدوري الأوروبي أواسط شهر مارس/آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وحينها وصلت البطولة إلى ثاني مستويات الأدوار الإقصائيّة، حيث تمّ خوض ست مباريات ضمن ذهاب دور الستة عشر من أصل ثمانية، وفي هذه اللقاءات حسمت فرق بازل السويسري ومانشستر يونايتد وبايرليفركوزن بشكل كبير أمر تأهّلها إلى دور الثمانية، حيث تفوّق اليونايتد خارج الديار على لاسك النمساوي بخماسية نظيفة، وبثلاثية ثمينة خرج بازل منتصرًا من أرض آينتراخت فرانكفورت، وفعل ليفركوزن أمرًا مشابهًا في الأراضي الأسكتلندية على حساب غلاسكو رينجرز.

بدت جميع المواجهات في ربع النهائي متوازنة، وحده مانشستر يونايتد سيكون قريبًا جدًا من بلوغ نصف النهائي

بينما بدت حظوظ الفرق المتبقّية مشروعة في القتال على البطاقات الثمانية الخاصة بالدور ربع النهائي، إذ تفوّق إسطنبول باشاك شيهير التركي على كوبنهاغن الدانماركي بهدف وحيد، وانتصر شاختار الأوكراني على مضيفه فولفسبورغ 2-1، وانتهت مواجهة أولمبياكوس مع وولفرهامبتون الإنجليزي بالتعادل 1-1، ولم تُلعب مواجهة الذهاب بين روما وإشبيلية، وخيتافي مع إنترميلان.

على غرار ما تم تطبيقه في دوري أبطال أوروبا، وجد اليويفا أن إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي وحتى النهائي ستقام في دولة معيّنة واحدة دون جمهور، وتم اختيار ملاعب ألمانيا لأداء هذه المهمّة، بينما تُلعب مواجهات إياب دور الستة عشر في ملاعب أصحاب الأرض المقرّرة مسبقًا، وبخصوص اللقاءات التي لم تُلعب في ذهاب دور الستة عشر، أي مواجهات روما وإشبيلية والإنتر مع خيتافي، تقرّر الاعتماد على حسمها بمباراة واحدة فقط على ملعب محايد في ألمانيا، دون اللجوء إلى مواجهتي ذهاب وإياب.

اقرأ/ي أيضًا: قرعة التشامبيونز ليغ..



مواجهات ناريّة محتملة في ربع ونصف نهائي البطولة

وبالنسبة إلى تفاصيل القرعة التي جرت في نيون السويسرية، تمّ الاعتماد على القوانين ذاتها التي سرت على قرعة دوري أبطال أوروبا، فلن يتم الأخذ بعين الاعتبار فيها الفرق التي تتبع لبد واحد، قد يتواجه فريقان من دولة واحدة، أو فريقان التقيا معًا بدور المجموعات.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة منطقيًا لمانشستر يونايتد، والذي أصبح تواجده في دور الثمانية مسألة وقت لا أكثر، بسبب فوزه العريض ذهابًا بخماسية على خصم نمساوي اسمه لاسك، سيلاقي اليونايتد في ربع النهائي الفائز من كوبنهاغن الدانماركي وإسطنبول باشاك شيهير التركي، فيما يصعب التكهّن بهويّة الأقوى في المواجهات المتبقّية من دور الثمانية، إذ يواجه الفائز من إنتر وخيتافي المنتصر بين ليفركوزن ورينجرز، والفائز من إشبيلية وروما مع المنتصر من أولومبياكوس وفريق وولفرهامبتون، والمنتصر من شاختار وفولفسبورغ مع الفائز من مواجهتي فرانكفورت وبازل.

وحسب القرعة تم وضع ترتيب المباريات وفق ترقيم معيّن، إذ سيتواجه الفائز من المباراة رقم 1 في نصف النهائي مع المنتصر من المباراة رقم 3، والفائز من المباراة رقم 2، مع المنتصر من المباراة رقم 4، كما هو موضّح في الأسفل.

قرعة ربع النهائي:1- فولفسبورغ أو شاختار Xبازل أو فرانكفورت

2- مانشستر يونايتد أو لاسك X إسطنبول باشاك شيهير أو كوبنهاغن

3- إنترميلان أو خيتافي X غلاسكو رينجرز أو بايرليفركوزن

4- أولمبياكوس أو وولفرهامبتون X إشبيلية أو روما

قرعة نصف النهائي:

الفائز من 1 X الفائز من 3

الفائز من 2 X الفائز من 4

اقرأ/ي أيضًا:

ثمن نهائي الدوري الأوروبي..



مواجهتان مثيرتان بين الأندية الإيطالية والإسبانية

أولمبياكوس يطيح بالآرسنال من الدوري الأوروبي و خروج جماعي للفرق البرتغالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات متوازنة في ربع ونصف نهائي المسابقة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات متوازنة في ربع ونصف نهائي المسابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).