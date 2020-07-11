حادثة غير مسبوقة.. برازيلي محترف في السعودية يثير ضجة “دينية وطنية” بسبب حذائه!

2020/07/11 | 21:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تتصاعد ضجة واسعة في السعودية، تسبب بها اللاعب البرازيلي المحترف في نادي النصر، عندما قام بطبع العلم السعودي فضلا عن كتابة اسم محمد على حذائه ما اشعل غضبا واسعا، وردود فعل مختلفة رأها البعض “مبالغ بها”.وهاجم عدد كبير من الجماهير السعودية، اللاعب البرازيلي بيتروس محترف نادي النصر بعدما نشر صورة […]

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