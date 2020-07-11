2020/07/11 | 21:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة الصحة بإنجاز العمل في مستشفى النجف التعليمي ( الالماني) خلال شهر واحد .وقال مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي ان هذا التوجيه يأتي في ضوء الحاجة المتزايدة لهذا الصرح الطبي الكبير وذلك لأنه وصل الى مراحل انجاز متقدمة جدا ولما له من اهمية كبيرة في تخفيف الضغط على بقية مستشفيات المحافظة ولا سيما في هذه المرحلة المفصلية في تقديم الدعم للمؤسسات الصحية في المحافظة وهي تواجه ازمة صحية خانقة بسبب فايروس كورونا .الكندي اكد ان مدة شهر واحد كافية لانجاز الاعمال المتأخرة في المستشفى والشركة المنفذة مستمرة الان بإكمال المتبقي وهناك تنسيق من وزارة الصحة مع وزارة الخارجية لغرض دخول خبراء اللبنانيين ومشرفي الصيانة من جنسيات اخرى لغرض انجاز بعض الاعمال الفنية في تشغيل المصاعد ومحطة المعالجة والمطبخ والغسيل والتبريد المركزي والبدالة الداخلية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بإنجاز العمل في المستشفى الالماني في النجف خلال شهر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بإنجاز العمل في المستشفى الالماني في النجف خلال شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).