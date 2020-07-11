المسلسل مستمر.. انفجار جديد يهز طهران

2020/07/11 | 21:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة الإطفاء الإيرانية، مساء اليوم السبت، إن انفجار غاز هز مبنى في العاصمة طهران.وأضافت إدارة الإطفاء أن شخصا أصيب في الانفجار.

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