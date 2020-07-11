2020/07/11 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وأضاف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار يهز مبنى في العاصمة الايرانية طهران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
قالت إدارة الإطفاء الإيرانية، مساء اليوم السبت، إن انفجار غاز هز مبنى في العاصمة طهران.
وأضاف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار يهز مبنى في العاصمة الايرانية طهران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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