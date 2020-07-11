انفجار يهز مبنى في العاصمة الايرانية طهران

2020/07/11 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قالت إدارة الإطفاء الإيرانية، مساء اليوم السبت، إن انفجار غاز هز مبنى في العاصمة طهران.

وأضاف...





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