محافظ اربيل يعلن اتخاذ تدابير جديدة في مواجهة كورونا

2020/07/11 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

اعلن محافظ اربيل ، فرست صوفي ، السبت 11 تموز 2020، اصدار عدد من القرارات الجديدة بشأن التدابير الو...





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