وزارة عراقية تبشر موظفيها : غدا تُطلق رواتبكم

2020/07/11 | 21:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنها ستطلق يوم غد الاحد رواتب موظفيها لشهر حزيران الماضي عن طريق بطاقات (الماستر كارد)، والاسبوع الجاري منح الرواد والرياضيين الإبطال لشهر ايار الماضي بعد تأمين المبالغ المالية.وقال مدير عام الدائرة الإدارية والقانوية والمالية شاكر محمد في بيان ان “الدائرة أنجزت جميع الأمور المتعلقة بتدقيق السجلات والقوائم التي تم إرسالها منتصف الشهر الماضي إلى وزارة المالية، وتم توفير التخصيص المالي، وسيتم إطلاق الرواتب عن طريق فروع مصرف الرافدين ومنافذ الدفع في بغداد والمحافظات عن طريق بطاقة الماستر كارد”.وأضاف محمد انه “سيتم اطلاق منح الرياضيين الابطال والرواد لشهر ايار الماضي خلال الاسبوع الجاري، بعد ان تم استلام الاموال وايداعها المصرف بانتظار المقاصة من الادارة العامة لمصرف الرافدين، وسيتم التوزيع عن طريق بطاقة الماستر كارد، ليتسنى للمشمولين استلام المنح عن طريق فروع مصرف الرافدين ومنافذ الدفع في بغداد والمحافظات”.

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