دراسة: تناول الفاكهة أو الخضار يوميا قد يحد من الإصابة بمرض خطير

2020/07/11 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توصلت دراسة رئيسية إلى أن تناول الفاكهة والخضار يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بداء السكري.وكشفت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج بأن زيادة استهلاك الفاكهة والخضار بمقدار جزء صغير يوميا، يقلل من خطر الإصابة بداء السكري النوع 2 بنسبة 25%.ووجد فريق البحث أن كل 66 غراما زيادة في تناول الخضار والفواكه، تحد […]

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