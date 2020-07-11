محافظ ميسان يطالب بتجهيز المحافظة بالحصة المقررة من الكهرباء

2020/07/11 | 21:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادطالب محافظ ميسان، علي دواي لازم، السبت ، وزارة الكهرباء بتجهيز المحافظة بكامل حصتها ( ٨٠٠ ميكا واط ) بموجب معايير وضوابط الاستحقاق والإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة و المتأخرة وصيانة محطات الإنتاج (البازركان ، الكحلاء ، اس.تي.اكس، الكحلاء الغازية) مع تزويدها بالكميات الكافية من الوقود والزيوت و الادوات الاحتياطية.وأشار في بيان الى "أهمية إنجاز مشاريع نقل الطاقة (خط الميمونة ،توسع العمارة ، خط البارزكان ٤٠٠ ك.ف ، خط كصيبة عمارة ٤٠٠ ذهابا وايابا، محطة ميسان ٤٠٠ ، محطة شرق العمارة ، محطة غرب العمارة ، محطة البتيرة ، محطة قلعة صالح ١٣٢ ك.ف)".وتابع بأنه "يجب شطر صيانات مركز المحافظة من ٤ إلى ٨ بسبب الزيادة السكانية وضمان سرعة الاستجابة بصيانة الشبكة"، مشددا على "ضرورة سرعة إنجاز خط ٣٣ ك.ف المغذي للمحطة التجارية وإنجاز محطتي نهاوند و الرسالة الثانويتين بعد إنجاز أعمالهما المدنية بنسبة ( ١٠٠ % )، صرف رواتب ومستحقات العقود الذين يسهمون بتحسين وضع الشبكة الكهربائية مع تقيم الإدارات".وأكد لازم ان "تحقيق مطالب المحافظة من قبل الوزارة ، ستسهم في استقرار التيار الكهربائي الذي تعاني منه بسبب قلة الحصة المجهزة وتاخير إنجاز المشاريع"، لافتا أن "جميع مفاصل الوزارة في المحافظة اتحادية ورغم ذلك بان حكومته نفذت عدد كبير من المشاريع لتطوير الشبكة الكهربائية من موازنات تنمية الإقليم و البترو دولار".ويذكر بان ميسان تعاني من نقص في ساعات التجهيز بسبب قلة الحصة المجهزة للمحافظة في الأيام الماضية .

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