2020/07/11 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة الإطفاء الإيرانية، مساء اليوم السبت، إن انفجار غاز هز مبنى في العاصمة طهران.وأضافت وكالة “إيسنا” الإيرانية نقلا عن إدارة الإطفاء، أن شخصا أصيب في الانفجار الذي وقع في شارع سبالان.وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء جلال المالكي “في حدود الساعة 21:04 تم الإبلاغ عن انفجار في منزل سكني إلى النظام الخامس والعشرين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران..



انفجار غاز يهز مبنى في العاصمة طهران وكالة تقدم الاخبارية.

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