2020/07/11 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة الإقليم يضع حجر أساس الطريق السريع في السليمانية إنطلاق إمتحانات الإعدادية لطلبة كردستان السليمانية – الزمان انطلقت امس الامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي باقليم كردستان بمشاركة 144142 طالبا وطالبة، 51453 في اربيل ، و40405 في السليمانية، و42965 في دهوك، و2366 في حلبجة، وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم اتخاذ اجراءات […]

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