العتبة الكاظمية تتبرأ من دجاج

2020/07/11 | 21:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدرت العتبة الكاظمية تنويها الى المواطنين بيّنت فيه التالي :لوحظ في الأسواق المحلية مؤخراً طرح منتج من الدجاج المجمد يحمل تسمية (باب المراد) تعلوه علامة تتضمن صورة القبتين الشريفتين ما أدى إلى تصور بعض المواطنين أن هذا (الدجاج المجمد) هو من إنتاج العتبة الكاظمية المقدسة وذلك واضح من تساؤلاتهم التي وردت إلينا .وعليه فإن الأمانة العامة للعتبة الكاظمية تؤكد أن لاعلاقة لها بمنتجات شركة باب المراد ولا تربطها أية صلة بالشركة ومنتجاتها ولا منتجات أية جهة أخرى، لذا اقتضى التنويه.

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