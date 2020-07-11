إصابة نجم بوليوود أميتاب باتشان بكورونا

2020/07/11 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةصدم نجم بوليوود الكبير، أميتاب باتشان، جمهوره، اليوم السبت، بإعلان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ودخوله المستشفى للعلاج.ونقل باتشان إلى مستشفى نانفاتي في مومباي، بحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية.وغرد باتشان لجمهوره العريض عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "جاءت نتائج اختباري بشأن مرض (كوفيد-19) إيجابية، ونُقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد أسرتي والموظفين العاملين لاختبارات وننتظر نتيجتها".كما حث باتشان (77 عاما) كل الذين كانوا على مقربة منه في العشرة أيام الماضية أن يجروا اختبارات "كورونا" لأنفسهم.وكان آخر ظهور لأميتاب باتشان في الفيلم الكوميدي "جولابو سيتابو"، التي يشارك في بطولتها أيوشمان خورانا.وتم طرح الفيلم في البداية في دور العرض السينمائية، ولكن بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد تم عرضه لأول مرة على خدمة "أمازون برايم فيديو".

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