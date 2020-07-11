كتلة الحكيم :المنافذ الحدودية أساس الخراب الاقتصادي وندعم اجراءات فرض هيبة الدولة

2020/07/11 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أكدت كتلة الحكمة النيابية، اليوم السبت، أن جميع خطوات الحكومة بفرض الامن وهيبة الدولة مدعومة من قبل البرلمان.وقال عضو الكتلة حسن فدعم ، إن "جميع الخطوات التي تقوم بها الحكومة في فرض الأمن وهيبة الدولة والقانون هي خطوات مؤيدة ومدعومة"، لافتا إلى أن "المنافذ الحدودية والكمارك ومزادات بيع العملة تعد في بداية تلك الملفات ونتمنى أن لا تكون تلك الإجراءات انتقائية وأن تستهدف منفذا دون أخر".وأضاف أن "المنافذ الحدودية هي أساس الخراب الاقتصادي في البلد وخاصة منافذ كردستان"، مبينا أن "عدم مسك منافذ الإقليم وفرض السيطرة على المنافذ الأخرى، سيجعل منافذ الإقليم هي المستفيدة من هذا الإجراء كون جميع البضائع ستدخل من خلالها وبهذا الأمر ستكون محاربة لجميع المحافظات لصالح الإقليم".وتابع أن "إجراءات فرض السيطرة على المنافذ يجب أن تشمل جميع المنافذ الحدودية بما فيها منافذ الإقليم"، موضحا أن "خطوات حكومة الكاظمي الأخيرة جيدة ومن بينها فرض السيطرة على المنافذ ومجلس النواب سيكون داعما لها".

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