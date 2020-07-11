الحشد الشعبي يكشف لاول مرة عن عمليات اصطياد “عتاة الارهاب” في ديالى

2020/07/11 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الحشد الشعبي ، السبت، عن تفاصيل عمليات اصطياد عتاة الارهاب في ديالى.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي نفذ خلال العام الجاري 2020 سلسلة عمليات استباقية ذات خطورة عالية وتمكن من خلالها من قتل اكثر من 10 يمثلون اغلبهم قيادات مهمة في هيكيلة […]

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