2020/07/11 | 21:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ميسان يطالب وزارة الكهرباء بتجهيز المحافظة بالحصة المقررة من الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/11 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ميسان يطالب وزارة الكهرباء بتجهيز المحافظة بالحصة المقررة من الكهرباء) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ميسان يطالب وزارة الكهرباء بتجهيز المحافظة بالحصة المقررة من الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).