نيويورك تايمز: إيران قد تحتاج الى عامين لتتعافى من تداعيات الهجوم على منشأة نطنز النووية

2020/07/11 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، ان تحتاج إيران وقتا قد يصل الى سنتين، لإعادة برنامجها النووي إلى المستوى الذي كان عليه قبل تفجير منشأة “نطنز” النووية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولَين في الاستخبارات تأكيدهما، أنّ الضربة التي استهدفت برنامج إيران النووي، كانت مخططة لفترة طويلة وأكبر من المعتقد، وان الصور الجديدة من الأقمار الصناعية فوق المنشأة المستهدفة، تظهر أضراراً أوسع بكثير ممّا كان واضحاً الأسبوع الماضي، وهو ما يجعل إيران بحاجة الى عام أو أكثر حتى تتعافى قدرتها على إنتاج أجهزة الطرد المركزي.

وطرح التقرير عددا من الفرضيات، حول طبيعة وطريقة تنفيذ الهجوم على المنشأة النووية، من بينها أنه يأتي من اتجاه قاعدة صاروخية، واحتمال زرع جهاز متفجر في المنشأة التي تخضع لحراسة مشددة ربما قرب خط غاز، إضافة الى فرضية قدمها الخبراء وهي اللجوء إلى هجوم إلكتروني لتحريك إمدادات الغاز.

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