البارزاني يفتتح مشروعا بالسليمانية ويعزو أزمات الإقليم الى انخفاض سعر النفط

2020/07/11 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني، ان حكومته وضعت توفير رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، والمتقاعدين، في مقدمة أولوياتها.

ورفض البارزاني في كلمة ألقاها خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع المسمى “شارع المئة متر” بمحافظة السليمانية، رفض الربط بين مشروع الاصلاح الحكومي، والأزمة المالية وتقليص الرواتب، لافتا الى ان حكومة الاقليم تعهدت بتقديم الخدمات لمواطني كردستان من دون تمييز، ولكن الإقليم تعرض الى أزمات متتالية من بينها الأزمة المالية وتفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وأضاف البارزاني ان تلك الأزمات أثرت على دول كثيرة ولم يكن إقليم كردستان بمعزل عنها، مبينا ان انخفاض إيرادات الحكومة بسبب كورونا، اضافة الى قطع الحكومة الاتحادية حصة الاقليم لتمويل الرواتب، تسبب بتقليص الرواتب وتأخير صرفها.

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