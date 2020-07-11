2020/07/11 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، ان مساءلة الرئيس حسن روحاني من قبل البرلمان ستزيد من تأزم الأوضاع في البلاد.

وأوضح ربيعي في تصريح، ان على البرلمان ان يحسم مصير ثمانية وستين مشروع قرار مهملة من قبله، بدلا من اللجوء الى القرار الذي وصفه بالمتعجل بشأن مساءلة الرئيس روحاني، مبينا ان معالجة المشكلات والخروج من الأزمات الراهنة يتطلب تعاون جميع الأطراف.

وجاء تصريح المتحدث باسم الحكومة على خلفية سعي العشرات من أعضاء البرلمان، الى استدعاء روحاني ومساءلته حول عدد من الملفات، التي تقف في مقدمتها الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية، والبطالة والغلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ربيعي: مساءلة الرئيس روحاني برلمانيا ستزيد من تأزم الأوضاع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ربيعي: مساءلة الرئيس روحاني برلمانيا ستزيد من تأزم الأوضاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).