العراق يحيي ذكرى تحرير الموصل بالاشادة بدور المرجعية والحشد

2020/07/11 | 21:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا العراق الذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل شمال البلاد من براثن جماعة داعش الوهابية، اخر معاقلها على الاراضي العراقية.وثمن المسؤولون دور المرجعي...

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