الحكمة : جميع خطوات الحكومة بفرض الأمن وهيبة الدولة مؤيدة ومدعومة

2020/07/11 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الحكمة النيابية، اليوم السبت، أن جميع خطوات الحكومة بفرض الامن وهيبة الدولة مدعومة من قبل البرلمان.

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