2020/07/11 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/افاد مصدر امني، اليوم السبت، باستهداف 3 ناقلات تحمل معدات لوجستية للقوات الأميركية بين السماوة والديوانية جنوب العراق.وقال المصدر انه "تعرضت ثلاث ناقلات لهجوم مسلح في منطقة النجمي بين الديوانية و السماوة".واضاف ان "الناقلات يقودها سواق عراقيين، متوجهين لنقل حاويات لأحدى القواعد الأمريكية كانوا قادمين من البصرة".وتابع المصدر ان "مسلحين يستقلون سيارات بيك اب أجبروا الناقلات على التوقف وانزلوا السواق ومن ثم اضرموا النار في الناقلات، وانسحبوا لجهة مجهولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف 3 ناقلات تحمل معدات لوجستية للقوات الأميركية بين السماوة والديوانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف 3 ناقلات تحمل معدات لوجستية للقوات الأميركية بين السماوة والديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).